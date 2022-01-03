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Son dakika haberleri | Nevşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Nevşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Nevşehir'de hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 50 FK 618 plakalı ticari araç, Şifa Kavşağı'nda F.U'nun kullandığı 50 ABH 692 plakalı motosiklete çarptı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü F.U'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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