Son dakika haberleri... Nevşehir'de sokakta çalıştırılan çocuklar için çalışma başlatıldı
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Son dakika haberleri... Nevşehir'de sokakta çalıştırılan çocuklar için çalışma başlatıldı

22.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:53
Son dakika haberleri... Nevşehir'de sokakta çalıştırılan çocuklar için çalışma başlatıldı

Son dakika gündem haberine göre Nevşehir'de sokaklarda çalıştırılan ya da dilendirilen çocuklar için Valilik öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Nevşehir'de sokaklarda çalıştırılan ya da dilendirilen çocuklar için Valilik öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Nevşehir Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından sokaklarda çalıştırılan ya da dilendirilen çocuklar toplanmaya başladı.

Özellikle yabancı uyruklu ailelerin çocuklarını sokaklarda çalıştırmalarının önüne geçebilmek için yapılan çalışmada, sokaktan alınan çocuklar ailelerine teslim ediliyor ve ebevynleri uyarılıyor. Bugüne kadar sokak çalıştırılan 52 çocuk ailelerine teslim edildi. Uyarılara uymayan yabancı uyruklu ailelerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara para verilmemesi, onlardan mendil vesaire ürünlerin alınmaması istendi

Yapılan yardımların ailelerin çocuklarını çalıştırmayı ve dilendirmeyi gelir kapısı olarak görmesine sebep olduğu belirtilen açıklamada, "Vicdani duygularımızla çocuklara yapmaya çalıştığımız bu yardımlar, aslında onları sokağa bağımlı hale getirmekte ve sokaktaki tehlikelere ve risklere karşı korunmasız bırakmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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