Son dakika haberleri: Nevşehir'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: Nevşehir'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Nevşehir'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Nevşehir'de ATV çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de ATV çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen ATV hırsızlığının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin A.C.T. ve O.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde araçla birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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