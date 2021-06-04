Son dakika haberleri! Nevşehir'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü 2 polisi yaraladı
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Son dakika haberleri! Nevşehir'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü 2 polisi yaraladı

Son dakika haberleri! Nevşehir'de 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 2 polisi yaraladı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis aracına otomobiliyle çarptı.

Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis aracına otomobiliyle çarptı. Kazada sürücü ile 2 polis yaralandı.

Nevşehir'de, D.Ç, idaresindeki 50 DC 757 plakalı otomobil ile seyir halindeyken Uçhisar Kavşağı'nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin telsizden anonsunun ardından harekete geçen başka bir trafik ekibi, Çardak Kavşağı'nda aracı durdurmak istedi. D.Ç, otomobiliyle polis aracına çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü D.Ç. ile isimleri öğrenilemeyen iki polis memuru hafif yaralandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen polis memurları ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.

Testinde alkollü olduğu belirlenen D.Ç'nin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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