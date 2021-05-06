Son dakika haberleri: Nevşehir'de binanın havalandırma boşluğuna sıkışan şahin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haberleri: Nevşehir'de binanın havalandırma boşluğuna sıkışan şahin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberleri: Nevşehir'de binanın havalandırma boşluğuna sıkışan şahin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Nevşehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışan şahin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Nevşehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışan şahin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, gelen sesler üzerine havalandırma boşluğuna giren bir şahinin dışarı çıkamadığını fark etti.

İhbar üzerine binaya gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kuşu yakalayarak doğaya bıraktı. Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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