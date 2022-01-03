5 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı

HACIBEKTAŞ, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Gülşehir- Hacıbektaş yolunun 5'inci kilometresinde aynı yönde seyreden 50 ED 492, 38 DZ 452, 50 HC 381, 50 HA 958 plakalı otomobiller, bariyerlere ve birbirlerine çarptı. Sürücülerin araçları kontrol ettikleri sırada aynı güzergahtaki 50 ABP 361 hafif ticari araç da kazayı fark edemeyerek diğer otomobillere çarptı.

Kazada hafif yaralanan bir kadın, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Trafiğin bir süre tek şeritten verildiği yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Sürücülerden Ahmet Efe, "Güneşten gözlerimizi alamayınca araçların hepsi birbirine girdi." dedi.

Hulusi Kurt da peş peşe giderken bir anda kazanın meydana geldiğini, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.