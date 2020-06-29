Son dakika haberleri! Nevşehir'de 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı
Son dakika 3. sayfa haberi: Nevşehir'de 25 Haziran tarihinde Sümer Mahallesi Kültür parkta çıkan kavgada iki kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
29.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:12
Nevşehir'de 25 Haziran tarihinde Sümer Mahallesi Kültür parkta çıkan kavgada iki kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, 25 Haziran tarihinde Sümer Mahallesi Kültür Parkta Afganistan uyruklu A.L.N, A.K.M. ve Z.Ç. aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında A.L.N. yanında bulunduğu bıçakla Z.Ç.'yi karın bölgesinden, A.K.M.'yi ise bacağından yaraladıktan sonra olay yerinde kaçtı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.L.N. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA