Son dakika haberleri | Netflix'in CEO'sundan siyahiler için kurulmuş kolej ve üniversitelere bağış
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Son dakika haberleri | Netflix'in CEO'sundan siyahiler için kurulmuş kolej ve üniversitelere bağış

Gelen son dakika haberine göre ANKARA/NEW Online medya hizmetleri sağlayıcısı Netflix'in Üst Yöneticisi (CEO) Reed Hastings ve eşi Patty Quillin'in, tarihsel olarak siyahiler için kurulmuş kolej ve üniversitelerdeki (HBCU) öğrenci bursları için 120 milyon dolar bağışta bulunacağı bildirildi.

Son dakika haberleri | Netflix'in CEO'sundan siyahiler için kurulmuş kolej ve üniversitelere bağış
18.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:35

ANKARA/NEW Online medya hizmetleri sağlayıcısı Netflix'in Üst Yöneticisi (CEO) Reed Hastings ve eşi Patty Quillin'in, tarihsel olarak siyahiler için kurulmuş kolej ve üniversitelerdeki (HBCU) öğrenci bursları için 120 milyon dolar bağışta bulunacağı bildirildi.

Çiftin, United Negro College Fund, Spelman College ve Morehouse College olmak üzere üç kuruma 40'ar milyon dolar vereceği kaydedildi.

Kuruluşlar, bağışın, HBCU'larda öğrenci burslarını destekleyen en büyük şahsi hibe olduğunu söyledi.

Hastings, ırkçılığın çözümüne "herkesin nasıl katkı sağlayacağını düşünüp bulmasının" zamanının geldiğini ifade ederek, HBCU'ların siyahilerin eğitimi için "az bilinen hazineler" olduğu yorumunu yaptı.

Hastings, 2016 yılında, siyahi ve Latin öğrenciler için üniversite burslarına katkı sağlamakla başlayan 100 milyon dolarlık bir eğitim fonu kurmuştu.

Black Lives Matter ağı 12 milyon dolarlık hibe fonu kurdu

Black Lives Matter Global Network Vakfı da ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından düzenlenen protestoların akabinde kurumsal ırkçılıkla mücadele eden kuruluşlara yardım etmek için 12 milyon dolardan fazla bir fon oluşturdu.

"Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) hareketinin daha geniş alanlara yayılmasında etkili olan vakıf, siyahi liderliğindeki taban örgütlerini desteklemek için 6 milyon dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Vakıf, geçen hafta da iştirak bölümleri için 6,5 milyon dolarlık ayrı bir fon oluşturduğunu duyurmuştu.

Vakfın idari yöneticisi Kailee Scales, her iki fondan gelen hibelerin bir mali sponsor aracılığıyla yönetileceğini ifade etti.

ABD'de 25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde Floyd için büyük protesto gösterileri düzenlenmişti.

Yahoo News-YouGov araştırmasına göre, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 57'si, siyahilerin haklarını savunan "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketi hakkında olumlu düşündüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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