Son dakika haberleri | Netflix'den sözde Ermeni soykırımı hamlesi
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Son dakika haberleri | Netflix'den sözde Ermeni soykırımı hamlesi

Son dakika habere göre Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, sözde Ermeni soykırımını anlatan The Promise filminin 8 Ağustos tarihinde Netflix'de yayınlanacak olmasını protesto ettiklerini söyledi.

Son dakika haberleri | Netflix'den sözde Ermeni soykırımı hamlesi
06.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:21

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, sözde Ermeni soykırımını anlatan The Promise filminin 8 Ağustos tarihinde Netflix'de yayınlanacak olmasını protesto ettiklerini söyledi. Başkan Eğilmez, "Türkler hakkında kara propaganda yapan The Promise filmini Netflix'in milyonlarca abonesine ulaştırması Ermeni diasporasına açıkça hizmet etmekten başka bir şey değildir" dedi.

The Promise filminin tamamen Türk tarihini baştan aşağı iftiralarla yalanlayan bir yapım olduğunu ifade eden Başkan Eğilmez, "Kısa adı ANCA olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi büyük bir coşku ve heyecanla, ilk defa 2017'de gösterime giren The Promise (Söz) isimli filmin 8 Ağustos'ta Netflix dediğimiz dijital platformda yayınlanacağını ilan etti. Bu film tamamen sözde Ermeni soykırımı propagandası yapan, Türk tarihini baştan aşağı iftiralarla yalanlayan ve yanlışlıklarla dolu bir yapım. Şimdiye kadar Ermenilerin yapmış olduğu filmlerden farklı olarak çok ciddi bir bütçeyle hazırlanmış. Terry George gibi önemli bir isim yönetiyor, Christian Bale ve Oscar Isaac gibi önemli aktörlerin rol aldığı bir filmden bahsediyoruz. Bu film ilk vizyona girdiğinde hem amacına ulaşamıyor hem de gişe anlamında zarar ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tepkisinden korkan devletler çok fazla destek veremiyor. Sinema, tiyatro gibi yapıtlar, kurgular üzerine yapılıyor. Ama eğer filmin başlangıcına 'tarihi olaylardan esinlenilmiştir' diye bir ibare koyuyorsanız, tarihsel içeriğe sahip sahne ve diyaloglarda mutlaka gerçeği temel almak zorundasınız. 24 Nisan 1915 yılında 235 Ermeni çete liderinin tutuklanmasını, 27 Mayıs 1915 tarihinde yürürlüğe giren sevk ve iskan kararını, sözde Ermeni soykırımı gibi gösteren bu filmde, bu tutuklamalar ve sevk kararının sebebi ile ilgili tek kelime diyaloğa yer verilmemiştir. Türklerin, Ermenilere karşı olan kızgınlığının, Ermenilerin katlettiği yüz binlerce Türk'e yer verilmeyen soykırım propagandası yapan, sanatın evrensel ilkelerine tamamen aykırı olan bir yapım karşımızda. Ermeni bir milyarderin milyonlarıyla yapılmış bir film" diye konuştu.

"Netflix'in bu filmi yayınlayacak olması Türk devletine ve milletine karşı bir meydan okuma cüretidir"

Bu filmin Netflix'de yayınlanacak olmasının ciddi anlamda ses getireceğini kaydeden Başkan Eğilmez, "Eğer Ermeni diasporasının iddiası doğruysa, Netflix gibi dünyada 200 milyona yakın abonesi olan, Türkiye'de de 1 milyon 700 binden fazla kişiye hizmet veren dijital platformda yayınlandığında çok ciddi anlamda ses getireceğini düşünüyoruz. Netflix'in bu kararı hem sözde soykırıma hizmet edecek, hem sanata ihanet edecek, hem de Türk milletini töhmet altında bırakacak bir yapımdır. Netflix'in bu filmi yayınlayacak olması Türk devletine ve milletine karşı bir meydan okuma cüretidir. Bu oyuna alet olmaması için dernek olarak Netflix'i sosyal medya hesapları üzerinden uyarmaya ve protesto etmeye başladık. Vatandaşlarımızın da bu konuda bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu film yayınlanırsa aboneliklerini iptal edeceklerine dair ilan etmelerini istiyoruz. Türk tarihini bir sinema, bir tiyatro, bir diziyle karalayamazsınız ama bunlara da tepki vermek lazım" ifadelerini kullandı.

"Filmde Türk asıllı oyuncu yer alıyor, bu seçimi neden yaptığını açıklamalı"

Bir sinema sanatçısının hangi rolü oynayacağını tartışmanın kimsenin haddi olmadığını belirten Başkan Eğilmez, "Bir sanatçı hırsızdan polise, vatan haininden vatansevere, katilden mazluma her rolü oynayabilir. Ama tarihi bir filmde üstelik Türk asıllı bir oyuncunun rol almış noktasında da bir açıklama bekliyoruz. Türk asıllı oyuncu Osman Soykut'un niye bu seçim hakkını kullandığını net bir şekilde açıklamalı. Çünkü film tamamen kara propagandaya hizmet eden, Türk milletini kötü göstermeye çalışan, yalanlarla dolu bir yapım. Kendisinden bir açıklama bekliyoruz. Vatandaşlarımızı mutlaka Netflix'i protesto etmeye, uyarmaya ve film yayınlandığı takdirde de aboneliklerini son vermeyi ilan etmelerini bekliyoruz" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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