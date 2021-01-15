Son dakika haberleri | Netflix, Animals on The Loose: A You vs Wild Movie'nin ilk görsellerini paylaştı
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Son dakika haberleri | Netflix, Animals on The Loose: A You vs Wild Movie'nin ilk görsellerini paylaştı

15.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:12
Son dakika haberleri | Netflix, Animals on The Loose: A You vs Wild Movie'nin ilk görsellerini paylaştı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Netflix, Animals on The Loose: A You vs Wild Movie'nin fragmanını ve ilk karelerini paylaştı.

Netflix, Animals on The Loose: A You vs Wild Movie'nin fragmanını ve ilk karelerini paylaştı.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Animals on The Loose: A You vs Wild Movie, 16 Şubat'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

Açıklamada Animals on The Loose: A You vs Wild Movie hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"Vahşi hayvanlar, tehlikeli böcekler ve yüksek tepeler. Bear Grylls, şimdiye kadarki en destansı macerasıyla geri dönüyor ve her görevi nasıl tamamlayacağına siz karar veriyorsunuz. Bir safari bölgesinde elektrik kesintisi olduğunda, sorunu çözmesi için Bear Grylls çağrılır ama Bear Grylls'in sizin yardımınıza ihtiyacı var.Durum çok ciddi: kaçan bir aslan yakındaki bir köye doğru gidiyor, bir babun serbest kaldıktan sonra falezlere doğru ilerliyor ve daha fazla hayvan kaçmadan önce kontrolün yeniden sağlanması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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