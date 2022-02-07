Son dakika haberleri... Netanyahu, casus yazılımın aleyhine kullanılmasını "İsrail ordusunun vatandaşlarını bombalamasına" benzetti

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail polisinin casus yazılım Pegasus'u mahkeme kararı olmadan kullanmasını, "İran, Hizbullah ve Hamas'a karşı İsrail ordusuna alınan savaş uçaklarının, İsrailli sivilleri havaya uçurmak için kullanılmasına" benzetti.

İsrail basınındaki haberlere göre Meclisteki birinci parti Likud'un lideri Netanyahu, polisin Pegasus casus yazılımını, Netanyahu'nun oğlu, basın danışmanları ve Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasıyla ilişkili isimleri izlemek için mahkeme kararı olmaksızın kullanmasına ilişkin Mecliste konuştu.

Bu iddiaları "İsrail demokrasisi için kara bir gün" şeklinde niteleyen Netanyahu, İsrail polisinin "dünyadaki en saldırgan araç Pegasus'u" kendi vatandaşlarına karşı kullanmasını, "İran, Hizbullah ve Hamas'a karşı İsrail ordusuna alınan savaş uçaklarının İsrailli sivilleri havaya uçurmak için kullanılmasına" benzetti.

Netanyahu, İsrail polisinin "vatandaşların en gizli sırlarını dinlediğini, bunu kullandığını" belirterek, "casus yazılımın düşmanlara karşı kullanılması gerekirken tüm yasa ve normlara aykırı uygulandığını" kaydetti.

İsrail polisinin Pegasus yazılımını yasa dışı kullandığı dönemlerdeki polis şeflerini kendisinin atadığı yönündeki eleştirileri reddeden Netanyahu, "parlamentodaki herkesin razı olabileceği bağımsız bir soruşturmayla bu iddiaların üstesinden gelinebileceğini" dile getirdi.

İsrail'de "polis Pegasus'u denetimsizce kullandı" tartışması

Catalist gazetesinin 18 Ocak'ta yayımladığı, "İsrail polisinin, Pegasus'u devlet görevlileri, iş adamları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı" yönündeki haber ülkede tartışma yaratmıştı.

Tartışma gazetenin bugünkü haberiyle büyüdü.

Haberde, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avener Netanyahu, basın danışmanları, Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmalarındaki sanık iş adamı Iris Elovitch, aynı davayla ilişkili telekomünikasyon şirketlerinin yöneticileri, İsrail'deki Netanya, Holon, Kiryat Ata gibi kentlerin belediye başkanlarının İsrail polisi tarafından Pegasus yazılımıyla mahkeme kararı olmaksızın dinlendiği iddia edildi.

Bunun yanı sıra gazeteciler, sendikacılar, iş insanları, avukatlar, bazı protesto hareketlerinin liderlerine uzanan geniş bir listenin İsrail polisi tarafından yasal çerçeve dışında izlendiği öne sürüldü.

İsrail'de bugün kabine tarafından atanan yeni Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın, polisin Pegasus yazılımını yasa dışı biçimde kullandığı yönündeki iddiaları araştırmaya başlayacağı belirtildi.

Başsavcı'nın ayrıca Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davalarını da takip edeceği ve Pegasus yazılımının yasa dışı kullanımının bu davadaki delilleri etkileyebileceği yönünde yorumlar basında yer aldı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail'de 1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, ülkede en uzun süreli başbakanlık görevinde bulunan siyasetçi olma özelliğini taşıyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, Naftali Bennett'in liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran'da güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.