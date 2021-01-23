Son dakika haberleri | Nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü bulundu
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Son dakika haberleri | Nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü bulundu

23.01.2021 14:48 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:53
Son dakika haberleri | Nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü bulundu

Son dakika haberi: ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Çengelli köyü kırsalında, nesli tükenmek üzere olan vaşak, silahla ayağından vurularak, öldürülmüş bulundu.

ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Çengelli köyü kırsalında, nesli tükenmek üzere olan vaşak, silahla ayağından vurularak, öldürülmüş bulundu. 

Oltu ilçesine bağlı Çengelli köyünde yürüyüşe çıkan Ömer Kurt, kırsalda nesli tükenmekte olan vaşağı telef olmuş buldu. Vaşağın sağ ayağından tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Kurt, "Doğa yürüyüşü yaparken vaşağa denk geldik. Nesli tükenmekte olan hayvanın öldürülmesi bizi üzdü" dedi. 

Ömer Kurt, 3- 4 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen vaşakla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube'ne bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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