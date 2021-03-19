Son dakika haberleri: Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 3 turist AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haberleri: Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 3 turist AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

19.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:49
Son dakika haberleri: Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 3 turist AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si ABD'li biri Kanadalı 3 turist kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si ABD'li biri Kanadalı 3 turist kurtarıldı.

Üç turist, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 2 bin 150 metre yüksekliğinde bulunan ve "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'na tırmandı.

Kar ve tipiden dolayı mahsur kalan 3 turist, jandarmadan yardım talebinde bulundu.

Bölgeye paletli kar aracıyla giden AFAD ve jandarma ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında mahsur kalan turistleri kurtardı.

Kontrol amacıyla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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