Son dakika haberleri! Nefes kesen maçta kazanan İspanya, çeyrek finalde yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre EURO 2020 son 16 turunda İspanya, normal süresi 3-3 biten maçta Hırvatistan'ı uzatma bölümünde 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 son 16 turunda İspanya, normal süresi 3-3 biten maçta Hırvatistan'ı uzatma bölümünde 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 son 16 turunda Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede Hırvatistan ile İspanya, Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadı'nda karşı karşıya geldi. 20'nci dakikada Hırvatistan öne geçti. Pedri'nin geri pasında kaleci Unai Simon, meşin yuvarlağı kontrol edemeyince top filelerle buluştu: 1-0. 38'inci dakikada İspanya beraberliği yakaladı. Gaya'nın ceza sahası içerisi sol çaprazından sert şutunu kaleci Livakovic, çeldi. Dönen topu önünde bulan Sarabia'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. 57'nci dakikada İspanya öne geçti. Ferran Torres'in sol kanatta korner çizgisine yakın bir noktadan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Azpilicueta'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle gitti: 1-2. 77'nci dakikada İspanya farkı 2'ye çıkardı. İspanya'nın kendi yarı sahasından kazandığı serbest vuruşu Pau Torres, uzun kullanarak sağ kanattan hareketlenen Ferran Torres'i gördü. Bu oyuncu Gvardiol'den sıyrılarak kaleci ile karşıya kaldı ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3. 85'inci dakikada Hırvatistan farkı 1'e indirdi. Modric'in ceza sahası içi son çizgiden altı pas üzerine çevirdiği topta Budimir'in vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Dönen topa Orsic'in dokunuşunda meşin yuvarlak savunmanın çabasına rağmen ağlara gitti: 2-3. 90+2'nci dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Orsic'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Pasalic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-3. Normal sürede başka gol olmayınca karşılaşmada uzatma bölümüne geçildi. 100'üncü dakikada İspanya tekrar öne geçti. Olmo'nun sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Morata, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-4. 103'üncü dakikada İspanya farkı 2'ye çıkardı. Morata ile yaptığı verkaçın ardından sağ kanatta topla hareketlenen Olmo, ceza sahası içerisindeki Oyarzabal'ı gördü. Bu oyuncu topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 3-5. Maçta başka olmayınca İspanya, karşılaşmayı 5-3 kazanarak çeyrek finale yükselen 5'inci takım oldu.

İspanya, çeyrek finalde 2 Temmuz Cuma günü Fransa-İsviçre maçının galibiyle Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı