Son dakika haberleri | Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında dualarla anıldı
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Son dakika haberleri | Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında dualarla anıldı

26.02.2021 17:00 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:04
Son dakika haberleri | Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında dualarla anıldı

Son dakika haberi... ESKİ Başbakan Merhum Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında Eyüp Sultan Camii'nde dualarla anıldı.

ESKİ Başbakan Merhum Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında Eyüp Sultan Camii'nde dualarla anıldı.

Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından vefatının 10'uncu yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti 54'üncü Başbakanı Merhum Necmettin Erbakan için Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu. Programa Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da katıldı. Cuma namazı sonrası Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Camii önünde ise vatandaşlara lokma dağıtıldı.


- İstanbul
Son dakika haberleri | Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında dualarla anıldı
Son dakika haberleri | Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında dualarla anıldı
Son dakika haberleri | Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında dualarla anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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