Son dakika haberleri | Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında dualarla anıldı

Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından vefatının 10'uncu yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti 54'üncü Başbakanı Merhum Necmettin Erbakan için Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu. Programa Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da katıldı. Cuma namazı sonrası Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Camii önünde ise vatandaşlara lokma dağıtıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı