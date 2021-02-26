Son dakika haberleri | Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında dualarla anıldı
26.02.2021 17:00 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:04
Son dakika haberi... ESKİ Başbakan Merhum Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında Eyüp Sultan Camii'nde dualarla anıldı.
ESKİ Başbakan Merhum Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında Eyüp Sultan Camii'nde dualarla anıldı.
- İstanbul
Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından vefatının 10'uncu yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti 54'üncü Başbakanı Merhum Necmettin Erbakan için Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu. Programa Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da katıldı. Cuma namazı sonrası Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Camii önünde ise vatandaşlara lokma dağıtıldı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı