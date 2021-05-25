Son dakika haber | NECİP FAZIL KISAKÜREK ÖLÜMÜNÜN 38'İNCİ YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI
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Son dakika haber | NECİP FAZIL KISAKÜREK ÖLÜMÜNÜN 38'İNCİ YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 38'inci yıldönümünde Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 38'inci yıldönümünde Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek ve usta şairin sevenleri katıldı. Edilen duaların ardından konuşan Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek, 'Burada konuşmak zor, bizim tek tapumuz burası. Üstad Necip Fazıl'ın 38'inci vefat sene-i devriyesi sebebiyle, okunan Hatm-i Şerif'lerin duasını etmeye geldik. Allah ömür verdikçe de devam edeceğiz. Allah bizlerin de arkasından dualar okuyacak insanlar nasip eylesin. Onun gölgesinde yetiştik, onun eserlerini şimdiki gençlere ulaştırmak için uğraşmaya devam ediyoruz dedi.

TÜRKIYE CUMHURIYETİ'NİN EN ÖNEMLI DÜŞÜNCE, FİKİR ADAMLARINDAN BİRİSİYDİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da 'Büyük üstadımız, büyük şairimiz, büyük fikir adamı üstat Necip Fazıl'ın 38'inci ölüm yıldönümdeyiz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tabi bugünkü bizim neslimizi, Türk gençliğini, fikirleriyle, düşünceleriyle, yaşamıyla etkileyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli düşünce, fikir adamlarından birisiydi diye konuştu.

Son dakika haber | NECİP FAZIL KISAKÜREK ÖLÜMÜNÜN 38'İNCİ YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI
Son dakika haber | NECİP FAZIL KISAKÜREK ÖLÜMÜNÜN 38'İNCİ YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI
Son dakika haber | NECİP FAZIL KISAKÜREK ÖLÜMÜNÜN 38'İNCİ YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI
Son dakika haber | NECİP FAZIL KISAKÜREK ÖLÜMÜNÜN 38'İNCİ YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI
Son dakika haber | NECİP FAZIL KISAKÜREK ÖLÜMÜNÜN 38'İNCİ YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | NECİP FAZIL KISAKÜREK ÖLÜMÜNÜN 38'İNCİ YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI - Haberler
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