Son dakika haberleri: Necati Ateş, Galatasaray'a veda etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Necati Ateş, Galatasaray'a veda etti

Son dakika haberleri: Necati Ateş, Galatasaray'a veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Necati Ateş, sarı-kırmızılılara yaptığı veda paylaşımında, "Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı, içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Necati Ateş, sarı-kırmızılılara yaptığı veda paylaşımında, "Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı, içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum. Gönüllerimizin bir olduğu bu süreçte bana inanarak görev veren hocamız Fatih Terim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

Galatasaray'da Fatih Terim ile yollarından ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Necati Ateş de sarı-kırmızılılara veda etti. Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat; ayağımı yerden kesen, evlatlarıma örnek olduğum, gurur duyduğum ve çok çalışarak, emeklerimin karşılığını aldığım pek çok sevinç yaşattı. Galatasaray; hem sahanın içinde hem de sahanın kenarında hizmet verdiğim, acısıyla tatlısıyla yılmadan mücadele ettiğim, bir gün bile vazgeçmediğim ve her zaman varlığına şükrettiğim bir sevda oldu. Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum. Gönüllerimizin bir olduğu bu süreçte bana inanarak görev veren hocamız Fatih Terim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Geldiği gibi gidiyor! Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu

Geldiği gibi gidiyor! Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu

 Burak Elmas çıldıracak! Fatih Terim, Galatasaray'a geri dönmek için kolları sıvadı

Burak Elmas çıldıracak! Fatih Terim, Galatasaray'a geri dönmek için kolları sıvadı

 Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecek

Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecek

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title