Son dakika haberleri: NBA efsanesi Paul Westphal hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: NBA efsanesi Paul Westphal hayatını kaybetti

03.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:02
Son dakika haberleri: NBA efsanesi Paul Westphal hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ın efsane oyuncularından Paul Westphal, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ın efsane oyuncularından Paul Westphal, 70 yaşında hayatını kaybetti.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Westphal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

1974 yılında Boston Celtics ile şampiyonluk yaşayan ABD'li guard, 1975-1980 yılları arasında Phoenix Suns forması giymişti.

Daha sonra başantrenörlük yaptığı Phoenix Suns'ı 1993'te ilk kez NBA finallerine taşıyan Westphal, 2019'da basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Hall of Fame) girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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