Son dakika haberleri | Nazilli polisi huzur operasyonlarını sürdürüyor
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Son dakika haberleri | Nazilli polisi huzur operasyonlarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarla eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarla eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.

Nazilli polisi gerçekleştirdikleri huzur operasyonları ile tüm cafe kahvehane ve eğlence mekanlarını denetlemeye devam ediyor. Mekanları tek tek kontrol eden ekipler, GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimler kapsamında ruhsatsız işletildiği tespit edilen bir kafeye işlem yapılırken, yakalaması olan bir kişide de ekiplere takıldı. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için emniyete götürüldü. - AYDIN

Son dakika haberleri | Nazilli polisi huzur operasyonlarını sürdürüyor
Son dakika haberleri | Nazilli polisi huzur operasyonlarını sürdürüyor
Son dakika haberleri | Nazilli polisi huzur operasyonlarını sürdürüyor
Son dakika haberleri | Nazilli polisi huzur operasyonlarını sürdürüyor
Son dakika haberleri | Nazilli polisi huzur operasyonlarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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