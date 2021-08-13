Son dakika haberleri! Nazilli'deki yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri! Nazilli'deki yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri! Nazilli'deki yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Aydın'ın iki ilçesinde aynı anda başlayan yangınlardan, Nazilli'deki yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın iki ilçesinde aynı anda başlayan yangınlardan, Nazilli'deki yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Nazilli Ducaılar ve Bozdoğan Örentaht Mahallesi'ndeki ormanlık alanda aynı anda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Duacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki yangın 2 helikopter ile havadan, 5 arazöz ile karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Bozdoğan'daki yangının da kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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