Son dakika haberleri... Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yıldıztepe Mahallesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 14 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen ev sahibi C.Ö çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.D. ve S.T hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun