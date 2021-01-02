Son dakika haberleri... Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri... Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

02.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:14
Son dakika haberleri... Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yıldıztepe Mahallesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 14 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen ev sahibi C.Ö çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.D. ve S.T hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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