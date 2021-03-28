Son dakika haberleri: Nazilli'de uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli' ye uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler film sahnelerini aratmayan bir operasyona imza attı. Narkotik Polisi Nazilli girişinde yer sormak bahanesiyle durdurdukları araçta iki kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada eldiven içerisine gizlenmiş 80 gram Eroin ele geçirildi. Yakalanan C. K. ve Ö A. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkartıldıkları Adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AYDIN

Son dakika haberleri: Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Burak Yılmaz Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Nazilli'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 13:16:47. #1.14#
title