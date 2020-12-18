Son dakika haberleri... Nazilli'de uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

18.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:59
Son dakika haberleri... Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 4 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 4 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün gece saatlerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit ettiği Prof Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda satışa hazır hale getirilirmiş 630,40 gram esrar maddesi, 1.71 gram Eroin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 14 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan Ş.D ifadesi sonrası serbest bırakılırken, F.D, K.D ve T.T., Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Mustafa Sandal Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Ali Koç Erol Bulut Çağdaş Atan Malcolm Thomas
Tüm Haberler Dava Kredi Karar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Nazilli'de uyuşturucu operasyonu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:00:03. #1.14#
title