Son dakika haberleri: Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı

18.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:22
Son dakika haberleri: Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika habere göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman A. idaresindeki 09 CCL 002 plakalı motosiklet, Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen bir kamyonetin çarpması ile yere devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman A. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, motosiklete çarpıp kaçan kamyoneti bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

"Başkan Özcan, kaza yerine geldi"

Kazayı görerek olay yerine gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kazada yaralanan yaşlı adamla ilgilenerek, durumu ile ilgili bilgi aldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğunu gören Başkan Özcan olay yerinden ayrıldı. - AYDIN

Son dakika haberleri: Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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