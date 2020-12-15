Son dakika haberleri! Nazilli'de moraller yerinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Nazilli'de moraller yerinde

15.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:07
Son dakika haberleri! Nazilli'de moraller yerinde

Son dakika haberleri... MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Nazilli Belediyespor'da takımda son haftalarda üst üste görülen koronavirüs vakalarının iyileşmesi sevinç yarattı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Nazilli Belediyespor'da takımda son haftalarda üst üste görülen koronavirüs vakalarının iyileşmesi sevinç yarattı. Grupta Çorum FK'yla 10 Aralık'ta oynaması gereken karşılışma takımda 12 futbolcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle 3 Ocak'a ertelenen Nazilli'de yine virüsü yenen Teknik Direktör Hasan Şermet, antrenörler ve oyuncular süreç içinde antrenmanlara tekrar başladı. Grupta koronavirüsle uğraştığı dönemde puan kayıpları yaşamasına rağmen 1 maç eksiğiyle lider Fethiyespor'un 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, pazar günü deplasmanda Tekirdağspor'u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Nazilli'de Mehmet Ersavaş'ın sakatlığı ise sürüyor.

Son dakika haberleri! Nazilli'de moraller yerinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

İlgili Haberler

Son dakika haberi... Okan Buruk: 'Moral olarak kazanmak önemliydi, bunu başaramadık'
Son dakika haberi... Okan Buruk: "Moral olarak kazanmak önemliydi, bunu başaramadık"
Manisa FK moral bozmadı
Manisa FK moral bozmadı
Çaykur Rizespor'da keyifler yerinde
Çaykur Rizespor'da keyifler yerinde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Varank Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Nilgün Belgün Hakan Taşıyan Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Nazilli'de moraller yerinde | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:06:43. #1.14#
title