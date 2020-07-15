Son dakika haberleri... Nazilli'de Kore gazisi yaşamını yitirdi
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Son dakika haberleri... Nazilli'de Kore gazisi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi: AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Kore gazisi Ali Yetimeli (89) hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Nazilli'de Kore gazisi yaşamını yitirdi
15.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:30

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Kore gazisi Ali Yetimeli (89) hayatını kaybetti.  

Kore gazisi Ali Yetmeli, bir süre önce yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmeye başladı. Giderek durumu kötüleşen 5 çocuk babası Yetimeli, dün akşam Aydoğdu Mahallesi Koca Camii Caddesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. Ali Yetimeli'nin cenazesi bugün memleketi Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde düzenlenecek askeri törenle toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

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