Son dakika haberleri: Nazilli'de kaçakçılık operasyonu
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Son dakika haberleri: Nazilli'de kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberleri: Nazilli'de kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki, makaron ve cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki, makaron ve cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli KOM Amirliği ekipleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son 1 hafta 3 ayrı adreste yapılan aramalarda 51 bin adet boş makaron, 437 adet cinsel gücü arttırıcı hap, 96 adet kaçak içecek,10 adet cinsel gücü artırıcı sprey,80 litre kurma içki,47 litre etil alkole ele geçirdi. 3 ayrı şahsa adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Son dakika haberleri: Nazilli'de kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberleri: Nazilli'de kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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