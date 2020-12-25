Son dakika haberleri | Nazik Gölü'nde av yasağına uymayan balıkçı tekneleri karaya çekildi

Van Gölü havzasındaki Nazik Gölü'nde av yasağına uymayan balıkçı tekneleri karaya çektirildi.

Ahlat Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Nazik Gölü'nde kaçak balık avını engellemek için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, Ovakışla Beldesi ile Dilburnu, Nazik, Gölgören ve Kırıkkaya köylerindeki balıkçı teknelerini karaya çekti.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, yaptığı açıklamada, Nazik Gölü'nde ticari su ürünleri avcılığı yapan teknelerin karaya çekildiğini söyledi.

Kaçak avcılığın önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Dağ, "Denetim ve kontrollerimiz aralıksız devam edecektir. Yasağa riayet etmeyenler hakkında gerekli adli, idari ve cezai işlemler yapılacaktır. Tüm balıkçılarımızın av yasağı döneminde yasağa uymaları gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman