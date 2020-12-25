Son dakika haberleri | Nazik Gölü'nde av yasağına uymayan balıkçı tekneleri karaya çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Nazik Gölü'nde av yasağına uymayan balıkçı tekneleri karaya çekildi

25.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:21
Son dakika haberleri | Nazik Gölü'nde av yasağına uymayan balıkçı tekneleri karaya çekildi

Son dakika haberi: Van Gölü havzasındaki Nazik Gölü'nde av yasağına uymayan balıkçı tekneleri karaya çektirildi.

Van Gölü havzasındaki Nazik Gölü'nde av yasağına uymayan balıkçı tekneleri karaya çektirildi.

Ahlat Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Nazik Gölü'nde kaçak balık avını engellemek için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, Ovakışla Beldesi ile Dilburnu, Nazik, Gölgören ve Kırıkkaya köylerindeki balıkçı teknelerini karaya çekti.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, yaptığı açıklamada, Nazik Gölü'nde ticari su ürünleri avcılığı yapan teknelerin karaya çekildiğini söyledi.

Kaçak avcılığın önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Dağ, "Denetim ve kontrollerimiz aralıksız devam edecektir. Yasağa riayet etmeyenler hakkında gerekli adli, idari ve cezai işlemler yapılacaktır. Tüm balıkçılarımızın av yasağı döneminde yasağa uymaları gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Tunç Soyer Cahit Özkan Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Fahriye Evcen Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Nazik Gölü'nde av yasağına uymayan balıkçı tekneleri karaya çekildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:24:13. #1.14#
title