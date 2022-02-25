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Son dakika haberleri... NATO Zirvesi bildirisinden: "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna...

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Son dakika haberleri... NATO Zirvesi bildirisinden:

Son dakika haberi... NATO Zirvesi bildirisinden: "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız."

NATO Zirvesi bildirisinden: " Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız."

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Nato Zirvesi, Ukrayna, Güncel, Haberler

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