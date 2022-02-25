Son dakika haberleri... NATO Zirvesi bildirisinden: "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna...
AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... NATO Zirvesi bildirisinden: "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız."
NATO Zirvesi bildirisinden: " Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız."
AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel