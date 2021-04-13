Son dakika haberleri: NATO üyesi ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları Rusya'yı görüşecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: NATO üyesi ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları Rusya'yı görüşecek

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: NATO üyesi ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları Rusya'yı görüşecek

Son dakika haberine göre NATO üyesi ülkelerin savunma ve dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini ve yığınağını artırmasının ardından yarın video konferans yöntemiyle toplanacak.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı

NATO üyesi ülkelerin savunma ve dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini ve yığınağını artırmasının ardından yarın video konferans yöntemiyle toplanacak.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yarın Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

Daha önceki duyurularda, görüşmenin Irak ve Afganistan'ın yanı sıra Rusya konularında yapılacağı belirtilmişti.

NATO açıklamasında, yarın bu görüşmenin ardından Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının, NATO müttefiklerinin savunma ve dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılacağı kaydedildi. Toplantının, video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu toplantıya, NATO karargahında Stoltenberg ile görüşecek olan Austin ile Blinken'ın, Brüksel'den katılacağı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bugün de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ağırlamış, NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısı yapılmıştı.

Rusya'nın Ukrayna sınırında ve yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da askeri yığınağını ve hareketliliğini son haftalarda artırdığı belirtiliyordu. Kuleba'nın bu gelişmeler sonrasındaki NATO ziyaretinde, müttefik ülkelerden, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine tam destek verildiği açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Brüksel'de görüştüğü Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'ya "Rusya'nın artan saldırganlığı karşısında, ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Necip Uysal Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: NATO üyesi ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları Rusya'yı görüşecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 19:26:43. #1.14#
title