Son dakika haberleri | NATO, Afganistan'da görev yapan asker sayısını 12 binin altına düşürdü
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Son dakika haberleri | NATO, Afganistan'da görev yapan asker sayısını 12 binin altına düşürdü

23.10.2020 20:56 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:00
Son dakika haberleri | NATO, Afganistan'da görev yapan asker sayısını 12 binin altına düşürdü

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen yıllarda NATO'nun Afganistan'da aktif görev yapan 100 bine yakın askerinin bulunduğunu, ancak bu sayısının şu anda 12 binin altına düştüğünü söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen yıllarda NATO'nun Afganistan'da aktif görev yapan 100 bine yakın askerinin bulunduğunu, ancak bu sayısının şu anda 12 binin altına düştüğünü söyledi.

NATO'nun Afgan barış sürecini destek verdiğini ifade eden Stoltenberg, "NATO, Afgan barış sürecini destekliyor ve biz de bunu desteklemek için askeri varlığımızı ayarladık. Birkaç yıl önce, operasyonlara katılan 100 binden fazla askerimiz vardı. Şimdi varlığımızı 12 binin altına düşürdük" dedi. Taliban'ın El-Kaide ile olan bağlarını tamamen bitirmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Taliban, ateşkesin önünü açmak için kabul edilemez şiddet düzeylerini düşürmelidir. El Kaide ve diğer terörist gruplarla tüm bağlarını koparmalılar ki, Afganistan bir daha asla ülkelerimize terörist saldırıları için bir platform görevi görmesin" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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