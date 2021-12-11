Son dakika haberleri | Narman Şehitler Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

ERZURUM (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu beraberindekilerle Erzurum'da yapımı devam eden Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulundu.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve beraberindeki heyet ile Erzurum Narman Şehitler Barajında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DSİ 8. Bölge Müdürü Yavuz da Narman Şehitler Barajı'nın temelden yüksekliğinin 76,9 metre olduğunu ve 12,6 milyon metreküp su depolama kapasitesi bulunduğu kaydetti.

Barajın tamamlanmasıyla 47 bin 60 dekar tarım arazisinin sulanabileceğini aktaran Yavuz, Narman Şehitler Barajı'nda bugüne kadar devam eden çalışmalar kapsamında 540 bin metreküp kazı çalışması yapıldığını ifade etti.