Son dakika haberleri! Narkotimlerden zehir tacirlerine seri operasyon
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Son dakika haberleri! Narkotimlerden zehir tacirlerine seri operasyon

Son dakika haberleri! Narkotimlerden zehir tacirlerine seri operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Çorum'da il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce merkez, Sungurlu, Mecitözü, İskilip ve Osmancık ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 175,93 gram bonzai, 232 kök Hint keneviri, 94 adet sentetik ecza, 8,5 gram kubar esrar, 1 adet pompalı tüfek, 36 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü serbest bırakılırken, 1 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şüpheli ise tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine teslim edildi. Ayrıca narkotimler tarafından il merkezi ve Osmancık ilçesinde narkotikten aranma kaydı bulunan 3 şüpheli de yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi. - ÇORUM

Son dakika haberleri! Narkotimlerden zehir tacirlerine seri operasyon
Son dakika haberleri! Narkotimlerden zehir tacirlerine seri operasyon
Son dakika haberleri! Narkotimlerden zehir tacirlerine seri operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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