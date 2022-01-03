Son dakika haberleri: Narkotik polisinin 2021 raporu

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de narkotik polisleri, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında tonlarca uyuşturucu madde ele geçirdi, toplam 5 bin 955 şahsı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları paylaştı. Kent genelinde toplamda 3 bin 528 olaya müdahale eden narkotik polisi, 5 bin 955 şahsı gözaltına alarak, haklarında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslardan 736'sı tutuklanırken, 196'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 bin 23 şahıs ise serbest bırakıldı.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde ise toplamda 3 ton 953 kilo 372 gram esrar, 706 kök kenevir, 99 bin 867 captagon, 59 kilo 701 gram afyon sakızı, 48 kilo 97 gram bonzai, 76 kilo 328 gram metamfetamin, 2 bin 917 ecstasy, 183 kilo 750 gram skunk, 362 kilo 51 gram eroin, 1 kilo 782 gram kokain, 72 bin 376 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar kapsamında 88 tabanca, 2 bin 88 fişek, 26 adet tüfek, 135 terazi ve 247 bin 480 TL para ele geçirildi. - KOCAELİ

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