Son dakika haberleri: Narkotik köpek 'Tamir'in de yer aldığı operasyonda 28 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, jandarmanın düzenlediği, narkotik köpek 'Tamir'in de yer aldığı uyuşturucu operasyonunda, bir motosikletteki çantada 28 kilo 620 gram esrar ele geçirildi.