Son dakika haberleri: Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava destekli uygulama
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Son dakika haberleri: Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava destekli uygulama

02.02.2021 08:38 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:43
Son dakika haberleri: Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava destekli uygulama

Son dakika haberlerine göre ADANA'nın Yüreğir ilçesinde narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle uygulama yapıldı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle uygulama yapıldı. Uygulamada, biri termal görüşlü iki dron ile havadan destek verildi.

Büyük bir alanda narenciye üretiminin yapıldığı merkez Yüreğir ilçesinde bahçelerden hırsızlık olaylarının önüne geçilmek için polis ekipleri uygulama yaptı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü'nden motosikletli yunus polisleri de destek verdi. 150 polisin görev aldığı uygulamada toplam 37 mahallede yer alan narenciye bahçelerinin çevresinde hırsızlık olaylarına karşı araçlı ve yaya devriyeler gerçekleştirilirken, biri termal görüşlü iki dron ile havadan anbean izleme yapıldı. Sabah saatlerine kadar süren uygulamada, suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi. 


Son dakika haberleri: Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava destekli uygulama
Son dakika haberleri: Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava destekli uygulama
Son dakika haberleri: Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava destekli uygulama
Son dakika haberleri: Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava destekli uygulama
Son dakika haberleri: Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava destekli uygulama
Son dakika haberleri: Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava destekli uygulama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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