Son dakika haberleri: Nallıhan'da ev yangını
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Son dakika haberleri: Nallıhan'da ev yangını

08.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:34
Son dakika haberleri: Nallıhan'da ev yangını

Son dakika haberler... Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Nasuhpaşa Mahallesi'nde Galip Yüksel'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri çevre binalara sıçramadan söndürdü.

Sahiplerinin yaz aylarında gelip kaldığı öğrenilen evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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