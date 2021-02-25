Son dakika haberleri! Nallıhan Belediyesi: "Koronaviris tedbirlerini elden bırakmayalım"
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Son dakika haberleri! Nallıhan Belediyesi: "Koronaviris tedbirlerini elden bırakmayalım"

25.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:42
Son dakika haberleri! Nallıhan Belediyesi:

Son dakika haberleri: Nallıhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmamasını istedi.

Nallıhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmamasını istedi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığı açısından birçok nokta ile işletmelerde dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Bu gün temizlik işleri ekipleri, Çayırhan Mahallesi'nde temizlik yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, ilçe halkının koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarını unutmaları gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Selvi, ilçe halkının sağlığı açısından ekiplerin dezenfekte çalışmasını ara ara sürdürdüklerini ve halen Çayırhan Mahallesi'nde dezenfekte yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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