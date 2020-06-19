Son dakika haberleri: Nallıhan Belediyesi, ilçede 112 Acil Servisi Merkezi kuruyor Son dakika habere göre Nallıhan Belediyesi, ilçede 112 Acil Servisi Merkezi kurulması için çalışmaları sürdürüyor.

Nallıhan Belediyesi, ilçede 112 Acil Servisi Merkezi kurulması için çalışmaları sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede 112 Acil Servis ekibinin rahat çalışma ortamına kavuşması amacıyla, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye arasında protokol yapıldı.

Protokol kapsamında, Nasuhpaşa Mahallesi'nde inşaat çalışmaları başladı. Kurulacak istasyon İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA