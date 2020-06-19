Son dakika haberleri: Nallıhan Belediyesi, ilçede 112 Acil Servisi Merkezi kuruyor
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Son dakika haberleri: Nallıhan Belediyesi, ilçede 112 Acil Servisi Merkezi kuruyor

Son dakika habere göre Nallıhan Belediyesi, ilçede 112 Acil Servisi Merkezi kurulması için çalışmaları sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Nallıhan Belediyesi, ilçede 112 Acil Servisi Merkezi kuruyor
19.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:50

Nallıhan Belediyesi, ilçede 112 Acil Servisi Merkezi kurulması için çalışmaları sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede 112 Acil Servis ekibinin rahat çalışma ortamına kavuşması amacıyla, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye arasında protokol yapıldı.

Protokol kapsamında, Nasuhpaşa Mahallesi'nde inşaat çalışmaları başladı. Kurulacak istasyon İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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