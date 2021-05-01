Nakil sırasında cenazeler karıştı, defin işlemleri yarıda kaldı
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Nakil sırasında cenazeler karıştı, defin işlemleri yarıda kaldı

İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ - Haberler | 3. Sayfa

Nakil sırasında cenazeler karıştı, defin işlemleri yarıda kaldı Sakaryalı kişinin cenazesi Siirt'e, Siirtli kişinin cenazesi ise Sakarya'ya gönderildi Yakınlarının cenazesini bekleyenler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu İstanbul Küçükçekmece'de bir hastanede isimleri aynı soyisimleri...

Nakil sırasında cenazeler karıştı, defin işlemleri yarıda kaldı

Sakaryalı kişinin cenazesi Siirt'e, Siirtli kişinin cenazesi ise Sakarya'ya gönderildi

Yakınlarının cenazesini bekleyenler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu

SİİRT - İstanbul Küçükçekmece'de bir hastanede isimleri aynı soyisimleri farklı olan iki cenaze karıştırılınca Sakaryalı kişinin cenazesi Siirt'e, Siirtli kişinin cenazesi ise Sakarya'ya gönderildi. Cenazeyi gören aile yakınları, cenazenin kendi yakınlarının olmadığını fark edince defin işlemleri yarım kaldı. Karıştırılan cenaze Sakarya'ya gönderildi.

İstanbul Küçükçekmece özel bir hastanede böbrek yetmezliği hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Siirt nüfusuna kayıtlı Gurbet Dadan İstanbul'daki defin işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla memleketi olan Siirt'e gönderildi. Siirt merkez Çarşı Camii'nde yakınlarının cenazesini bekleyenler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. İddiaya göre, 2 gün önce vefat eden Gurbet Dadan ile birlikte aynı hastanede 4 kişi daha vefat edince, Gurbet Dadan'ın cenazesi ismi ismiyle aynı olan kişinin cenazesi ile karıştırıldı ve Siirtli vefat etmiş kişinin cenazesi Sakarya'ya, Sakaryalı vefat etmiş kişinin cenazesi Siirt'e gönderildi.

2 gündür cenazeleri bekleyen yakınları, cenazenin üstünde ismi aynı ama soyismi farklı olduğu görünce cenazelerin karıştırıldığı ortaya çıktı. Bu duruma tepki gösteren cenaze yakınlarının defin işlemleri yarıda kaldı. Cenaze aracı şoförü ise cenazeyi Sakarya'ya götürmek üzere yola çıktı.

Nakil sırasında cenazeler karıştı, defin işlemleri yarıda kaldı
Nakil sırasında cenazeler karıştı, defin işlemleri yarıda kaldı
Nakil sırasında cenazeler karıştı, defin işlemleri yarıda kaldı
Nakil sırasında cenazeler karıştı, defin işlemleri yarıda kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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