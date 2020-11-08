Son dakika haberleri... N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı Kipyogei kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı Kipyogei kazandı

08.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:04
Son dakika haberleri... N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı Kipyogei kazandı

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl tarihte ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşulan yarış, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı.

Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyreden atletler, Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçti. Sporcular, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağından "U dönüşü" yaparak yeniden köprüye yöneldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçen atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat'a kadar takip etti. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulan yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da sona erdi.

Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei, 42 kilometre 195 metrelik parkuru 2.22.06'lık derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Maratonda ikinciliği 2.24.30'luk derecesiyle Etiyopyalı Hiwot Gebrekidan alırken, 2.37.52 koşan Etiyopyalı Tigist Memuye de üçüncü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

İlgili Haberler

N Kolay 42. İstanbul Maratonu başladı
N Kolay 42. İstanbul Maratonu başladı
N Kolay 42. İstanbul Maratonu başladı (Köprü detayları)
N Kolay 42. İstanbul Maratonu başladı (Köprü detayları)
Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu'nda koşacak
Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu'nda koşacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mesut Yılmaz Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Madonna Demet Akalın Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Okan Buruk Gökhan Töre Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Daha Fazla Türk Twitter Joe Biden Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı Kipyogei kazandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 12:04:49. #1.15#
title