Son dakika haberleri! Myanmarlı hizmetçisini işkence ederek öldüren Singapurlu kadın 30 yıl hapis cezası aldı
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Son dakika haberleri! Myanmarlı hizmetçisini işkence ederek öldüren Singapurlu kadın 30 yıl hapis cezası aldı

Son dakika haberleri! Myanmarlı hizmetçisini işkence ederek öldüren Singapurlu kadın 30 yıl hapis cezası aldı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Myanmarlı hizmetçisi Piang Ngaih Don'u açlığa terk etmek, işkence etmek ve öldürmekten suçlu bulunan Singapur uyruklu Gaiyathiri Murugayan 30 yıl hapis cezası aldı.

Myanmarlı hizmetçisi Piang Ngaih Don'u açlığa terk etmek, işkence etmek ve öldürmekten suçlu bulunan Singapur uyruklu Gaiyathiri Murugayan 30 yıl hapis cezası aldı.

BBC'nin haberine göre, işkence edilerek öldürülen Myanmarlı hizmetçi davası, Singapur'da son yıllarda sıklıkla görülmeye başlayan hizmetçi istismar vakaları arasında yer alıyor.

Yetkililer, hizmetçisi Piang'a ilişkin cinayet de dahil bir dizi suçlamayı kabul eden 40 yaşındaki Murugayan'ın yaptığı işkenceyi, "şeytani ve tamamen insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Savcılığın 24 yaşındaki kadının maruz kaldığı işkence ve ölümüne dair ortaya koyduğu detayları "şok edici" bulduğunu ifade eden yargıç, davanın ülkedeki "en kötü cinayet vakalarından biri" olduğunu ve kurbanın ölümünden önceki bir ay boyunca maruz kaldığı istismar seviyesini kelimelerle tarif edemeyeceğini söyledi.

Mahkeme, yurt dışından Singapur'a çalışmak için gelen Myanmarlı hizmetçinin Ekim 2015'ten itibaren Murugayan tarafından istismar edildiği bilgisini paylaşırken evdeki güvenlik kamerası görüntüleri kurbanın ölmeden bir ay önce her gün birkaç kez saldırıya maruz kaldığını gösterdi.

Piang Ngaih Don, 2016 yılında aldığı yaralardan dolayı öldüğünde sadece 24 kiloydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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