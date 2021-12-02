Son dakika haberleri: Myanmar ordusunun 65 protestocuyu kasten öldürdüğü iddia edildi

İnsan hakları örgütü, Myanmar ordusunun 14 Mart'taki gösterilerde 65 protestocunun öldürülmesini önceden planlandığını öne sürdü.

New York merkezli insan hakları grubu Human Rights Watch'ın yayımladığı raporda, Myanmar'ın Yangon şehrinde 14 Mart'taki darbe karşıtı gösterilerde 65 protestocunun kasten öldürüldüğü iddia edildi.

Raporda, ordu, protestoculara karşı kasten ve planlı olarak öldürücü güç kullanmakla suçlandı.

İnsan hakları örgütü yetkilisinin "Asker ve polisler, köşeye sıkışan protestoculara uzun namlulu silahlarla ateş açarak en az 65 kişiyi öldürdü." ifadesine yer verilen raporda, tanıklarla yapılan görüşmeler ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan video ve fotoğrafların incelenmesi sonucu "güvenlik güçlerinin protestocuları planlı bir şekilde hedef aldıklarının anlaşıldığı" aktarıldı.

Raporda ifadesi yer alan insan hakları araştırmacısı Manny Maung, 65 kişinin ölümüne ilişkin hiçbir güvenlik gücü hakkında işlem yapılmadığını belirtti.

Maung, güvenlik güçlerinin "insanlığa karşı cinayet suçu" işlediklerini savundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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