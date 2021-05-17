Son dakika haberleri... Myanmar'ın BM Daimi Temsilcisi'nden "Myanmar ordusuyla bağlantılı şirketlerle yatırımları askıya alın" çağrısı
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Son dakika haberleri... Myanmar'ın BM Daimi Temsilcisi'nden "Myanmar ordusuyla bağlantılı şirketlerle yatırımları askıya alın" çağrısı

Son dakika haberleri... Myanmar'ın BM Daimi Temsilcisi'nden 'Myanmar ordusuyla bağlantılı şirketlerle yatırımları askıya alın' çağrısı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Myanmar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun, uluslararası toplumu, Tatmadaw (Myanmar ordusu) ile bağlantılı şirketlerle yatırımları askıya almaya çağırdı.

Myanmar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun, uluslararası toplumu, Tatmadaw (Myanmar ordusu) ile bağlantılı şirketlerle yatırımları askıya almaya çağırdı.

Kyaw Moe Tun, Japonya'da kamu yayıncısı NHK'ye verdiği mülakatta, Myanmar'da orduyla bağlantılı herhangi mali akışın derhal kesilmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu geliri Myanmar halkını öldürmek için kullanacaklar." dedi.

Myanmar'da askeri darbeyle yönetime el koyan orduya karşı seçilmiş milletvekillerinin kurduğu Ulusal Birlik Hükümetine (NUG) destek çağrısında bulunan Kyaw Moe Tun, bölge ülkelerinden, ordunun hava saldırıları gibi eylemleri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sığınma taleplerini kabul etmelerini istedi.

"Halkımız ölüyor"

Bu arada, ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen Kainat Güzellik Yarışmasına Myanmar adına katılan Thuzar Wint Lwin, yarışma için hazırlanan videoda, "Halkımız ölüyor ve ordu tarafından vuruluyor." ifadesini kullandı.

Thuzar Wint Lwin, "Herkesi Myanmar hakkında konuşmaya çağırıyorum." dedi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan silahlı isyancı gruplar ile protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 796'ya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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