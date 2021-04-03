Son dakika haberleri: Myanmar'da protestoları destekleyen 20 ünlü hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Son dakika haberleri: KUALA Askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da polis, darbe karşıtı protestolara destek veren şarkıcı, oyuncu, yönetmen ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

KUALA Askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da polis, darbe karşıtı protestolara destek veren şarkıcı, oyuncu, yönetmen ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Cuntanın yayın organlarından Myawaddy TV'de yer alan haberde, isimleri açıklanmayan 20 ünlünün, şöhretlerini kullanarak halkı isyana teşvik ettikleri öne sürüldü.

Haberde ünlülerin devlet memurlarını sivil itaatsizliğe teşvik ettiği de belirtilerek, bu kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Myanmar ordusu 21 Şubat'ta, darbe karşıtı protestolara destek verdiği gerekçesiyle ülkenin ünlü oyuncularından Lu Min'i gözaltına almıştı.

Bir diğer oyuncu Paing Phyo Thu hakkında geçen ay gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İnternet kesintilerine rağmen protestolar sürüyor

Öte yandan cuntanın dün kablosuz internet erişimine getirdiği yasaklara rağmen ülke genelinde darbe karşıtı protestolar bugün de sürdü.

Yangon'da "çiçek bırakma eylemi" başlatan darbe karşıtları, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle yaşamını yitiren protestocuların anısına şehrin birçok bölgesindeki sokak, otobüs durağı ve parklara çiçekler bıraktı.

Mandalay, Bago, Sagaing ve Magway gibi şehirlerde de farklı yaş ve meslek gruplarından binlerce kişi, darbeyi protesto ederek güvenlik güçlerinin silahlı şiddetini kınadı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 550 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız