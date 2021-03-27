Son dakika haberleri | Myanmar'da ordu ile etnik silahlı grubun çatışmasında 10 asker öldü
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Son dakika haberleri | Myanmar'da ordu ile etnik silahlı grubun çatışmasında 10 asker öldü

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Myanmar'da ordu ile etnik silahlı grubun çatışmasında 10 asker öldü

Gelen son dakika haberlerine göre KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı protestocuların yanında yer alan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği (KNU) ile Myanmar ordusu arasında yaşanan çatışmada ordu mensubu 10 asker yaşamını yitirdi.

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KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı protestocuların yanında yer alan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği (KNU) ile Myanmar ordusu arasında yaşanan çatışmada ordu mensubu 10 asker yaşamını yitirdi.

Ülkenin Tayland sınırındaki Hpapun bölgesinde bugün yaşanan çatışmaya ilişkin basına bilgi veren KNU sözcüsü Padoh Man Man, bölgedeki bir ordu üssünü baskınla ele geçirdiklerini belirterek, "Çatışmalar sonucu 10 askeri öldürdük, 8 askeri de rehin aldık." dedi.

Çatışmaların ardından Myanmar ordusunun, Hpapun bölgesindeki sivil yerleşim alanlarına hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda sivil kayıplar yaşandığını belirten KNU sözcüleri, can kayıplarına ilişkin detay vermedi.

1949'dan bu yana bağımsızlık için Myanmar ordusuyla savaşan KNU, 2015'te imzalanan Ulusal Ateşkes Anlaşması kapsamında Myanmar ordusuyla barış görüşmelerine başlamıştı.

1 Şubat askeri darbesinin ardından KNU darbeye karşı çıkarak protestocuların yanında yer alacaklarını açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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