Son dakika haberleri! Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölen sivillerin sayısı 706'ya çıktı
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Son dakika haberleri! Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölen sivillerin sayısı 706'ya çıktı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölen sivillerin sayısı 706'ya çıktı

Gelen son dakika haberine göre KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 706'ya yükseldi.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 706'ya yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 5 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam can kaybı 706 olarak güncellenirken, 3 bin 59 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Raporda, darbe karşıtı 657 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

Myanmar ekonomisi yüzde 20 daralabilir

Öte yandan uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions, darbe karşıtı protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerinin olumsuz etkilediği Myanmar ekonomisinin bu yıl yüzde 20 daralacağı tahmininde bulundu.

Fitch'in hazırladığı raporda, Myanmar ordusunun sivillere yönelik silahlı şiddeti ve etnik silahlı grupların orduya karşı mücadele başlatmasının ülkede büyük bir toplumsal istikrarsızlığı tetikleyeceği ve bunun ekonomik sonuçlarının ağır olacağı kaydedildi.

Dünya Bankası, 26 Mart'ta açıkladığı raporda, Myanmar ekonomisinin bu yıl yüzde 10 küçülebileceğini açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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