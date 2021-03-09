Son dakika haberleri | Myanmar'da eski iktidar partisi NLD'nin üst düzey üyesi gözaltındayken öldü

Gelen son dakika haberlerine göre KUALA Myanmar'da askeri darbeyle devrilen iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin bir üyesi, gözaltında hayatını kaybetti.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle devrilen iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin bir üyesi, gözaltında hayatını kaybetti.

Sosyal medyada paylaşım yapan NLD yetkilileri ve aktivistler, protestolarda yer aldığı için bu sabah gözaltına alınan partinin üst düzey üyelerinden Zaw Myat Lin'in, gözaltı merkezinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lin'in cesedinin Yangon'da bir askeri hastanede tutulduğu ve ailesinin, cesedi almak için uğraştığı açıklandı.

Ordu yetkilileri NLD üyesinin ölüm sebebine dair detay vermezken protesto grupları, Lin'in işkenceyle öldürüldüğünü iddia etti.

7 Mart'ta NLD'nin 2 Müslüman üyesi, gözaltında hayatını kaybetmişti.

Geçen hafta gözaltına alınan NLD üyeleri Khin Maung Latt ve Shein Win'in, işkence sonucunda yaşamını yitirdiği iddia edilmişti.

Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerden protestolara destek

Öte yandan ülkede darbe karşıtı protestolar bugün de geniş kalabalıklarla devam etti.

Yangon ve Mandalay şehirleri başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde on binlerce kalabalık, askeri darbeyi ve güvenlik güçlerinin şiddetini kınadı.

Güvenlik güçleri, Yangon'un merkezi caddelerinde toplanan kalabalığı tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla dağıttı.

Myeik şehrinde protestocuları dağıtmak üzere müdahalede bulunan güvenlik güçleri, en az 50 kişiyi gözaltına aldı.

Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakanlı Müslüman mülteciler de "Burmalı kardeşlerimizin yanındayız" yazılı kağıtlarla fotoğraf çektirerek göstericilere destek verdi.

Arakanlıların protestoculara desteğini ifade eden fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız