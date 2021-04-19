Son dakika haberleri... Myanmar'da askeri yönetim, ölen protestocuların mezarlarındaki anıtlarının kaldırılmasını istedi

Son dakika haberi: Askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da askeri yönetim, mezarlık yetkililerinden, öldürülen darbe karşıtı protestocuların anısına inşa edilen eserlerin yıkılmasını emretti.

Askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da askeri yönetim, mezarlık yetkililerinden, öldürülen darbe karşıtı protestocuların anısına inşa edilen eserlerin yıkılmasını emretti.

Hak gruplarından yapılan açıklamada, Bago'daki askeri gücün, 17 gönüllü grubu topladığı ve Sin Phyu Kwin mezarlığında protestocuların mezarlarındaki anıtların kaldırılmasını emrettiği bildirildi.

Bago'da ismini açıklamak istemeyen bir gönüllü, AA'ya yaptığı açıklamada, "Askeri yönetim, sol rejim karşıtı harekete dair bir işaret görmek istemediklerini söyledi." dedi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan gösterilerde bu zamana kadar en az 737 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 229 kişi gözaltına alındı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı