Son dakika haberleri! Myanmar'da askeri yönetim, çanak anten kullanımını yasakladı
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Son dakika haberleri! Myanmar'da askeri yönetim, çanak anten kullanımını yasakladı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Myanmar'da askeri yönetim, çanak anten kullanımını yasakladı

Son dakika haberleri: KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan ordu, ülkenin bazı şehirlerinde, vatandaşların uluslararası televizyon kanallarına ulaşımını sağlayan çanak antenlere yasak getirdi.

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan ordu, ülkenin bazı şehirlerinde, vatandaşların uluslararası televizyon kanallarına ulaşımını sağlayan çanak antenlere yasak getirdi.

Myanmar basınındaki haberlere göre, Yangon ve Laputta şehirleriyle ülkenin güneydoğusundaki Mon eyaletinde askerler, sokaklarda yaptıkları anonsta çanak anten kullanımının yasaklandığını ilan etti.

Vatandaşlara, "balkonlarındaki çanak antenleri polis merkezlerine teslim etmeleri" talimatı veren askerler, yasağı dinlemeyenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulundu.

Yangon'da polis, çanak anten satan bazı dükkanlara baskın düzenleyerek antenlere el koydu.

Myanmar askeri yönetimi, 2 Nisan'da kablosuz internet erişimine de yasak getirmişti.

İnternet yasaklarına rağmen protestocular, sanal özel ağ (VPN) programlarıyla yasağı delerek sosyal medya paylaşımlarına devam etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 598 gösterici hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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